Suplantación de identidad y acoso a menores, delitos principales en redes sociales: Martínez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las redes sociales continúan siendo un foco de atención para la delincuencia, indicó Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública de la alcaldía, quien advirtió principalmente desde clonación de cuentas personales, hasta el acoso a menores de edad.

“Hay dos temas en particular que son los delitos que más nos están reportando: la suplantación de identidad, donde copian cuentas de WhatsApp y se hacen pasar por personas para fingir secuestros y extraerles dinero; o también el sexting, que ya se enfoca a temas sexuales, donde buscan a menores para engancharlos y tener contacto con ellos”, declaró.

Martínez Romo opinó que algunas redes sociales pueden servir como una diversión entre personas conocidas, pero reiteró el llamado a evitar la divulgación de datos solamente de interés personal.

“Nuestra recomendación a la gente es que en sus plataformas personales no pongan fotos tan expuestas, no tener un tema muy personal con información tan sensible y que la gente pueda generar y extraer datos”, agregó el secretario.

– ¿Qué pasa con redes de moda en los jóvenes como el caso del Tik Tok?

– Ahí se habla de mil millones de usuarios, es una red muy poderosa. Tik Tok se ha usado tanto para información como diversión y creo que debemos ser más prudentes.