Supervisan estacionamientos que operan en la Feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes, a través de la dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales se encuentra trabajando en el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos, en su edición 2025, para llevar a cabo operativos de verificación a los establecimientos que prestan sus servicios en esta zona, con el propósito de preservar el orden de estos espacios, así como constatar que se ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía y a los visitantes.

El personal operativo de verificación de la Dirección de Mercados realiza la vigilancia correspondiente en estacionamientos con el objetivo de que no excedan las tarifas, que cuenten con su permiso y oferten los costos por hora o por día completo de acuerdo a su categoría, mismos que tienen que ser exhibidos en una lona, además de revisar que no presenten sobrecupo.

Se han realizado 2 mil 168 visitas a estacionamientos del perímetro ferial, arrojando como resultado 15 multas, 18 apercibimientos por no contar con la manta informativa, por cobrar tarifas no autorizadas, por brindar el servicio sin contar con el permiso correspondiente y una clausura por no contar con extintores ni medidas de seguridad y por sobrecupo.