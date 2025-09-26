Supervisan el nuevo Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un esfuerzo conjunto para fortalecer la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, se llevó a cabo la reunión de seguimiento de la implementación estructural del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, espacio que busca garantizar un acceso integral, especializado y digno a la justicia.

La reunión fue presidida por la Maestra Aurora Jiménez Esquivel, Presidenta del Sistema DIF Estatal, quien destacó la importancia de esta infraestructura como un paso firme hacia la consolidación de un modelo de atención sensible y especializado para las infancias y juventudes de la entidad.

El encuentro contó con la presencia de la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Maestra María José Ocampo Vázquez; así como la de los Magistrados Xochiltzin Ilancueitl Ramírez Rodríguez, Mariana de Fátima de León Barba, Felipe Ávila Orozco, José Franco Muñoz y Mauro René Martínez de Luna, todos ellos pertenecientes al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Asimismo, se tuvo la participación del Ing. Héctor Castorena Esparza, Director General del DIF Estatal, y del Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, quienes refrendaron el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada en beneficio de los sectores más vulnerables.

Al término del encuentro, las y los asistentes realizaron un recorrido por las instalaciones, con el objetivo de atestiguar los avances en la obra civil e infraestructura que darán vida al futuro Centro de Justicia.

Este esfuerzo refleja la voluntad interinstitucional de garantizar espacios seguros, especializados y con plena perspectiva de derechos humanos, que fortalezcan la impartición de justicia para niñas, niños y adolescentes.