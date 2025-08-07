Supervisa Leo Montañez trabajo de repavimentación

25 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes, recorrió las calles Pedro Coronel y Carlos Fuentes Mares, ubicadas en el fraccionamiento Pintores Mexicanos, para supervisar los avances en los trabajos de repavimentación de estas importantes vialidades, que suman una superficie total de 6 mil 418 metros cuadrados.

Detalló que en la calle Pedro Coronel se asfaltará una superficie de más de 2 mil metros cuadrados, en el tramo de la calle Frida Kahlo a Rafael Coronel, los trabajos incluyen renivelación y limpieza de pozos de visita, construcción de banquetas, rampas, guarniciones y trabajos de pintura.

Mientras que en la calle Carlos Fuentes Mares la rehabilitación se realiza en el tramo comprendido entre la calle Vicente Rojo a Avenida Siglo XXI, en donde se colocará una carpeta asfáltica de 4 mil 336 metros cuadrados, asimismo se construirán banquetas, rampas y guarniciones, se hará la renivelación y limpieza de pozos de visita, la construcción de tomas domiciliarias y trabajos de pintura.

Acompañado por la diputada Jedsabel Sánchez Montes, así como de los regidores Leslie Atilano Tapia Juan Antonio Guerrero,  el síndico de Hacienda Octavio Alberto Ozuna , el presidente municipal dijo que con estos trabajos se busca mejorar la movilidad de la ciudad y elevar la calidad de vida de los habitantes de esta zona, en el sentido de brindar seguridad al momento de trasladarse a sus actividades cotidianas.