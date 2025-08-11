Supervisa Leo Montañez pozo en la comunidad de Los Caños

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de optimizar el funcionamiento del sistema de distribución y mejorar el suministro de agua potable, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, supervisó el pozo R058-A, ubicado en la comunidad de Los Caños.

Los trabajos consistieron en el equipamiento electromecánico, así como la colocación de una línea eléctrica para alimentar la subestación de este pozo.

Acompañado por los regidores Juan Antonio Gónzalez Guerrero y Juan Manuel Gómez Morales, Leo Montañez, aseguró que se avanza en los trabajos para mejorar la eficiencia del sistema de distribución, reducir fugas mediante el remplazo de tuberías que concluyeron su vida útil y brindar un servicio de agua potable más sostenible a la población de Aguascalientes.