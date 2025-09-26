Supervisa Leo Montañez obras de rehabilitación de vialidades

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el propósito de seguir construyendo una ciudad segura, moderna y funcional, el gobierno municipal de Aguascalientes, encabezado por el presidente municipal, Leo Montañez lleva a cabo trabajos de rehabilitación vial en ambas calzadas de la Avenida Valle de los Romero, en el tramo comprendido entre Avenida Jesús García Corona hasta la calle Salvador Durán Castañedo, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Leo Montañez destacó la importancia de esta obra, ya que mejora las condiciones de movilidad y seguridad vial en una de las zonas más transitadas de la ciudad y con mayor crecimiento poblacional en los últimos años, proporcionando así infraestructura urbana que da una mejor calidad de vida a los habitantes de esta zona.

El presidente municipal dijo que esta obra da continuidad a los trabajos realizados anteriormente en la Avenida Valle de los Romero, entre Avenida Jesús García Corona y la calle Celestino López Sánchez, para alcanzar con ambas rehabilitaciones casi 2 kilómetros de mantenimiento a una de las arterias con mayor flujo vehicular.

Durante el recorrido, el titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello informó que se intervienen 8 mil 715 metros cuadrados en ambas calzadas con la colocación de asfalto en la superficie de rodamiento y concreto hidráulico en los cruces vehiculares.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de excavación, compactación, construcción de base hidráulica, guarniciones, banquetas, rampas de accesibilidad para personas con discapacidad, pintura vial, señalización y rehabilitación de tomas de agua y descargas sanitarias.

Cabe destacar que en estos trabajos de rehabilitación vial se ejerce un monto de inversión superior a los 11 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).