Supervisa Leo Montañez avances en obra pública

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este viernes, el presidente municipal, Leo Montañez llevó a cabo una gira de supervisión para constatar los avances de las rehabilitaciones viales que realiza la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA), en diferentes puntos de la capital.

Visitó el puente superior vehicular ubicado en Avenida Aguascalientes en el cruce con Avenida de los Maestros, en el cual se realizan trabajos de mantenimiento del pavimento asfáltico en ambas calzadas, así como el cambio de juntas constructivas para brindar una circulación mas cómoda y segura.

Miguel Ángel Huízar Botello, titular de SOPMA informó que se ejercen 4 millones de pesos para intervenir una superficie total de 7 mil 200 metros cuadrados en ambas calzadas.

Posteriormente, se trasladó a Ciudad Industrial donde se está colocando concreto hidráulico en la calzada oriente de la calle Jesús Rivera Franco a Antonio Gutiérrez Sola, en el que se rehabilita una superficie de 4 mil metros cuadrados, además de la construcción de rampas, banquetas y guarniciones, con un monto de inversión de 12 millones de pesos.

Finalmente, recorrió la Avenida Mariano Hidalgo en la que se coloca concreto hidráulico en el tramo de Avenida Carmen Serdán a la Avenida Luisa Fernández Villa donde se trabaja en una superficie de 5 mil 611 metros cuadrados, asimismo se rehabilitan rampas, banquetas y guarniciones.

Con estas acciones se refrenda el compromiso de la actual administración municipal por brindar vialidades que mejoren la conectividad de la ciudad y brinden traslados seguros a peatones y automovilistas.

En esta gira, el presidente municipal estuvo acompañando por los diputados Roy Cervantes y Maximiliano Ramírez Hernández, los regidores Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero y Gustavo Granados Corzo.