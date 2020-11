Supermercado en Francia vende animales enteros en bandejas

Redacción

Francia.-Causa indignación la forma en que supermercado comercializa animales.

Usuarios de redes sociales se pronunciaron en contra de un supermercado en Vaucluse, departamento de Francia, que vende animales enteros en bandejas de plástico. Las fotos fueron compartidas principalmente por la internauta ‘@20320Vero’.

Las imágenes de liebres aún con su pelaje, faisanes, gallos y gallinas, fueron replicadas por cientos de personas, así como por la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la defensa de los animales, expresando su indignación al respecto.

En respuesta, el supermercado Morières-lès-Avignon se vio forzado a retirar de la sección de carnes las bandejas con animales enteros y a ofrecer una disculpa por todos aquellos que se sintieron ofendidos o golpeados con las fotos de sus productos. En tanto, la portavoz de Brigitte Bardot dijo estar satisfecha con la reacción de los consumidores.

Esto, porque asegura que no fueron indiferentes ante la imagen de un animal muerto, pues sigue siendo impactante ver a los animales presentados de esta manera. No obstante, algunos internautas apuntan a que si bien no fue lo mejor, quizás el enfoque podría ser “interesante”, pues así los franceses tomarían conciencia de la realidad detrás del consumo de carne.

En tanto, resulta que los animales son exportados desde una granja de caza en Bélgica hasta Francia tal como se ven en las fotos: completamente enteros, todavía con su pelaje y sellados al vacío. “Es cierto que los cadáveres enteros son más impresionantes que en rodajas”, expuso un usuario.

“Me parece bastante educativo, si la gente consumiera carne sólo envasada así, es decir, como es en realidad, un cadáver… Ya no habría muchos carnívoros” y “Es paradójico, porque podría haber sido una campaña de sensibilización liderada por activistas para demostrar que la carne es ante todo un animal que ha sido sacrificado . Es positivo hacer que los consumidores sean responsables de lo que compran”, fueron otro comentarios.

