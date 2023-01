Supera Miley Cirus a Shakira con Flowers

Redacción

l pasado jueves 12 de enero Shakira sorprendió a propios y extraño al unirse al productor argentino Bizarrap para lanzar la Music Session #53 en donde le dedicó toda la canción a su exesposo, el jugador Gerard Piqué.

Un golpe mediático significó este lanzamiento ya que ni con cinco días de haberse estrenado, la canción ya había superado la barrera de los 100 millones de reproducciones en YouTube. Además, fueron muchas las personalidades y millones de internautas que comenzaron a hablar del tema.

Sin embargo, el reinado se le terminó a la colombiana este lunes 16 de enero cuando Miley Cyrus la superó en Spotify con su tema Flowers, que ya se ha convertido en la canción más escuchada de Spotify en todo el mundo.

Sí, la canción estrenada por la estrella estadunidense el pasado viernes 13 de enero ya acumula 10 millones 975 mil 946 reproducciones, superando los 10 millones 636 mil 235 de Shakira.

Luego de que Shakira le dedicara su canción a Piqué, Miley Cyrus sorprendió a sus seguidores con Flowers, canción que está dedicada a su expareja, el actor Liam Hemsworth. La canción aborda el difícil proceso de salir de una relación tóxica y priorizar el amor propio y la salud mental.

Otro dato curioso de la canción es que parece ser una respuesta a la ocasión en que Liam reveló que su canción favorita era When I Was Your Man, de Bruno Mars. En ella se puede escuchar: “Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te de todas sus horas”.

En Flowers, Miley Cyrus parece responder estas líneas en el coro en donde demuestra el valor para realizar ella misma todas esas cosas y más: “Puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano”.

