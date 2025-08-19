Supera los 700 la cifra de muertos en Pakistán por inundaciones

Redacción

Pakistán.-El balance de muertos por las lluvias del monzón en Pakistán ha ascendido a 706 desde el inicio de la temporada, según los últimos datos oficiales, mientras los equipos de rescate siguen buscando este martes a más de un centenar de desaparecidos tras las catastróficas inundaciones en el noroeste del país.

El último informe de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en inglés) actualizó este martes la cifra total de fallecidos a 706, y la de heridos a 958, desde el 26 de junio pasado.

La provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa es, por mucho, la más castigada, acumulando 427 de los fallecidos totales. La búsqueda de al menos 150 desaparecidos continúa este martes, principalmente en los distritos de Buner y Shangla, epicentros de la tragedia del fin de semana, en una lucha contra el tiempo en un área montañosa y remota donde las riadas destruyeron viviendas y puentes.

Hasta la fecha, las lluvias han dañado o destruido dos mil 934 viviendas en todo el país, han provocado la pérdida de mil 108 cabezas de ganado y han afectado a más de 450 kilómetros de carreteras y 152 puentes, aislando a numerosas comunidades y complicando las labores de rescate.

Según el análisis de la NDMA, las principales causas de muerte en esta temporada han sido los colapsos de viviendas y las inundaciones repentinas. En las regiones montañosas del noroeste, las lluvias torrenciales convierten los arroyos en violentos torrentes de lodo y rocas que arrasan aldeas enteras.

El presidente de la NDMA, el teniente general Inam Haider, advirtió ayer en una rueda de prensa que la situación seguirá siendo “precaria” hasta finales de agosto. “El país sigue en riesgo de nuevas lluvias torrenciales, con dos o tres episodios adicionales probables en las próximas semanas”, afirmó.

En respuesta a la crisis, se han establecido 456 campamentos de ayuda y los equipos de emergencia han logrado rescatar a 17 mil 917 personas.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, se comprometió a apoyar a las zonas afectadas y anunció que los miembros de su gabinete donarán el salario de un mes para financiar las labores de socorro.

Pakistán es uno de los países más vulnerables del mundo a los fenómenos meteorológicos extremos. Esta nueva catástrofe trae a la memoria las inundaciones sin precedentes de 2022, cuando un “monzón con esteroides” sumergió un tercio del país, mató a más de mil 700 personas y causó pérdidas económicas superiores a los 30 mil millones de dólares.

Con información de Latinus