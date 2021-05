Supera los 30 incendios forestales Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se elevó a 33 el número de incendios forestales en la entidad con una superficie dañada de mil 319 hectáreas.

El secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMA) Julio César Medina, refirió que de los 33 incidentes hasta 7 se ha presentado en áreas naturales protegidas estatales, entre ellas la Sierra Fría, del Laurel, el Tecolote, entre otras que no se han escapado a este s fenómenos,

A su vez el funcionario estatal advirtió que gracias a la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales no han afectado más hectárea al actuar de forma oportuna para contener estos incendios.

De lo afectado hasta el momento se tiene que mil 109 hectáreas han sido principalmente de herbáceas y el resto arbolado o arbustivo.

Para concluir, el burócrata anticipó que lo fuerte de la temporada de incendios no ha pasado donde las lluvias que se han registrado no han sido suficientes para mantener la humanidad y contener los incendios.