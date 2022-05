Supera Anayeli Muñoz a Nora Ruvalcaba en el debate

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Anayeli Muñoz, candidata a gobernadora de Aguascalientes por Movimiento

Ciudadano, presentó en el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral sus propuestas sobre desarrollo económico, anticorrupción y derechos humanos.



Sobre Desarrollo Económico, fomento agroalimentario y turismo, Anayeli destacó que Aguascalientes está estancado, “lo notas en el bolsillo. La inversión ha caído a mínimos históricos y lo peor: los salarios han bajado un 12% y ahora sí ya no alcanzan para nada. Propongo diversificar nuestra economía, invertir en innovación, apoyar a emprendedores, apostar al turismo más allá de la Feria y mejorar las

condiciones laborales, especialmente en el campo, con un ingreso mínimo vital, con

seguro social y con pensiones.



En materia anticorrupción, Muñoz Moreno aseguró que el “arma mas poderosa para combatir la corrupción es el voto. Tu voto tiene el poder para acabar con la corrupción, si quieres acabar con la corrupción, no votes por Tere. Ya sabes que lo suyo son los moches. Si quieres un Gobierno que rinda cuentas, no votes Morena.

Ya sabes que no rinden cuentas a nadie”. No habrá cuates ni cuotas en la contraloría, pues “Vamos a ciudadanizar estos nombramientos, se transparentarán todas las compras a través de una plataforma de seguimiento y a garantizar el acceso a la información de la ciudadanía”.



En Educación, Derechos Humanos e Inclusión, Anayeli destacó que su gobierno garantizará la igualdad de todas las personas; ”especialmente de los grupos que históricamente han sido discriminados. Pero también que tus hijos vayan a la escuela y reciban educación, que vayas al médico y haya medicinas, que tengas agua siempre, que ninguna persona pase hambre, que las mujeres vivamos libres de violencia”.

Destacó que “para Movimiento Ciudadano, todas y todos somos iguales”, señaló las contradicciones de la Alianza al negar los derechos humanos. “ayer la candidata de la Alianza anuló de un plumazo todas las luchas de los perredistas, quienes deben estar sumamente decepcionados y avergonzados por

ser parte de esa alianza”.



En su mensaje final, Anayeli Muñoz señaló que si Tere “no pudo con la presidencia municipal, no puede con un debate, ¿De verdad creen que va a poder con el gobierno de Aguascalientes?, no tienes que elegir entre Tere que cree que Aguascalientes es su negocio o MORENA que no sabe atraer negocios a

Aguascalientes”.



Se dirigió a los que llevan años soñando con un cambio pero que “siempre te han decepcionado. A ti que quieres salir del estancamiento del PRIAN, pero que te da miedo que llegue Morena, Aguas, sí tenemos alternativa, una alternativa de aquí con personas de aquí, esa alternativa es Movimiento Ciudadano”