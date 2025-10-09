Sumarían más de mil casos de taxistas despedidos “que se fueron mal”:  Eudave

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es amplio el número de conductores que operaron como choferes de servicio de transporte y que terminaron entregando malas cuentas, admitió Refugio Eudave Ortiz, líder de la Agrupación de Taxistas Revolucionarios,

“Tenemos listas de todos los choferes que no funcionaron o que se fueron mal. En lo personal, dentro de lo que nos corresponde, tengo más de 300, pero debe de haber más”, expresó el dirigente de la agrupación.

Eudave Ortiz precisó que estos taxistas fueron despedidos debido a que incurrieron en situaciones como daños a la unidad vehicular o que no cumplieron con la entrega de pago económico al concesionario del auto y hasta el caso de uno que hurtó los neumáticos.

“Nosotros entre todos nos pasamos listas entre las agrupaciones ante esos los señalamos. Yo creo que son más de 2,000 mil casos o más”, agregó.

El dirigente de Taxistas Revolucionarios agregó que muchos de estos conductores despedidos luego son ubicados en unidades de transporte, pero sin los permisos correspondientes.