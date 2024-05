Suman Xóchitl a intelectuales y académicos a su proyecto

Redacción

En un encuentro en la Escuela Nacional de Ingenieros, más de 250 intelectuales y académicos firmaron el Manifiesto de la Comunidad Cultural, donde se pronunciaron a favor del proyecto político que encabeza la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz.

En el acto, que se realizó en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acudieron Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico; Ángeles Mastretta, escritora y periodista; Enrique Krauze, historiador, ensayista y editor; Francisco Barnés de Castro, ingeniero químico y académico; Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor y novelista, y Margarita González Gamio, quien fue cónsul general de México en Boston, entre otros.

Los firmantes decidieron manifestarse públicamente debido a que consideraron que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena pretenden extender el próximo sexenio el autoritarismo, lo que significa una grave amenaza contra la democracia.

Explicaron que la continuidad significa que siga la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado al país a merced del crimen organizado.

Por su parte, Xóchitl Gálvez alertó que con su “Plan C”, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena quieren apoderarse de organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y los organismos electorales.

“Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo, y basta ver el debate para haberlo entendido. No hay cambio de proyecto. No hay más que el ‘Plan C’ y el ‘Plan C’ significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral y minimizar al INE. Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el Presidente de todos los mexicanos si no como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás”, dijo.

Agregó que el país está dividido y polarizado porque Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, como una construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos y los que no aceptan la imposición ideológica, son traidores a la Patria.

“Se los digo después de haber recorrido todo el país. No hay un estado donde los delincuentes hoy no tengan control”, lamentó.

Gálvez Ruiz dejó en claro a los asistentes que formará un gobierno de coalición con las mujeres más preparadas y con los hombres más preparados, más allá de visiones ideológicas.