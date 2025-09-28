Suman seis detenidos por triple femicidio en Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina – Las autoridades argentinas informaron este domingo sobre la detención de una sexta persona presuntamente vinculada al horrendo triple femicidio ocurrido en la provincia de Buenos Aires y que ha conmocionado a todo el país.

El último arresto se produjo en la noche del sábado en la periferia sur de Buenos Aires, la misma zona donde fueron hallados los cuerpos desmembrados. Se trata de un hombre de 29 años al que la policía sospecha de haber sido contratado por la banda criminal para cavar el pozo donde fueron sepultadas las tres mujeres tras ser salvajemente torturadas y descuartizadas.

Con esta detención, ya son seis las personas bajo custodia —tres hombres y dos mujeres— que enfrentan la acusación de “homicidio agravado por alevosía”, según el abogado de la víctima menor, Gonzalo Fuenzalida.

Las víctimas, identificadas como Morena Verdi y su prima Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre.

El caso ha tomado una dimensión aún más macabra al revelarse que los asesinatos fueron transmitidos por redes sociales a un grupo cerrado de 45 personas. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, afirmó que el acto fue una “lección” por un supuesto robo de drogas.

La policía mantiene activa la búsqueda del presunto autor intelectual de los crímenes. Se trata de un joven de 20 años de nacionalidad peruana, conocido por el alias de “Pequeño J”. Las autoridades han divulgado su imagen e identificación, señalándolo como un traficante de drogas con base de operaciones en Zavaleta, un barrio marginal del sur de la capital argentina.

