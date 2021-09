Suman 7 carpetas por feminicidios en Aguascalientes durante 2021: Fiscalía

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El fiscal Jesús Figueroa Ortega aseveró que ya se cuenta con avances en torno al crimen registrado en el municipio de Calvillo, donde una mujer fue degollada y que se presume como feminicidio.

“Tenemos un avance y les puedo asegurar que es cosa de días o de unas semanas para dar con el responsable. Contamos con una línea y verán que en unos días, máximo par de semanas, estaremos teniendo la resolución del caso porque nuestro avance es muy sólido”, afirmó en entrevista grupal.

– ¿Cuántas carpetas de investigación por feminicidio se tienen?

– En este año tenemos siete. Seis ya las tenemos en juzgados.

La semana anterior en el poblado de Cebolletas, ubicado en el municipio occidental de Calvillo, fue descubierto el cuerpo de una mujer de mediana edad, a quien se le privó de la vida con una herida en el cuello. Las primeras indagaciones apuntaron a un feminicidio cometido previamente en otra zona.

Figueroa Ortega descartó adelantar vísperas en cuanto al curso de esa investigación, aunque reconoció que ya se podría contar con un perfil del supuesto autor material. “No me quiero adelantar por el hecho de que puedo afectar o me esté escuchando la persona que no me debe de estar escuchando, pero tenemos propiamente la cara y los datos del responsable”, informó.

Desde que el feminicidio fue tipificado como delito en Aguascalientes, la cifra más alta de crímenes se registró en el año 2019 con cinco casos.