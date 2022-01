Suman 50 trabajadores contagiados en alcaldía de Jesús María: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Medio centenar de colaboradores de la presidencia municipal de Jesús María han resultado positivos ante la nueva ola de la pandemia, calculó el alcalde Antonio Arámbula López.

“Tenemos más de 50 trabajadores contagiados, pero es un tema que no debemos soltar. Hemos puesto medidas de que al primer síntoma de gripe o que traiga algo, se le da permiso de ausentarse, ir a sacarse la prueba y en caso de que salga positivo, tomarse unos días”, señaló el edil entrevistado en esta ciudad.

– ¿50 de cuántos trabajadores?

– Somos más de mil, pero siempre nos ha pegado en cajeras, en los policías que son áreas muy sensibles, por lo cual sí se ha notado este decremento de personal activo.

Arámbula López confirmó al menos dos decesos a causa del Covid dentro del municipio conurbano, por lo cual reiteró que deberán mantenerse las limitaciones en cuanto a evitar que se generen aglomeraciones.

“Estamos con las limitaciones que marcó el gobierno del estado: cerrando a las once de la noche, 50 por ciento de tope, no eventos masivos y no abriendo los cementerios”, definió el alcalde por el PAN.