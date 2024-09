Suman 40 mil mascotas registradas en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Padrón Municipal de Mascotas ya cuenta con 40 mil animales registrados, de acuerdo con Dulce Andrade Lovera, coordinadora de Salud del municipio capitalino.

Este registro, que incluye tanto perros como gatos, busca fomentar la tenencia responsable y ayudar en la recuperación de mascotas en caso de extravío o robo, así como en la atención de casos de agresiones a personas.

“El registro de mascotas es un modelo que nos sirve mucho para las estadísticas y para nuestros programas. Llevamos casi 40 mil animales registrados”, señaló Andrade Lovera, destacando que el sistema es accesible desde la página oficial del municipio.

La funcionaria dijo que el padrón les permite gestionar recursos para atender las necesidades de las mascotas, como vacunas, desparasitaciones y esterilizaciones.

“Gracias a que se registran, nosotros podemos demostrar al Cabildo que se les dé presupuesto porque sí tenemos varias mascotitas que necesitan vacunas, que necesitan desparasitarse, que necesitan, ahora sí que, esterilizaciones”, explicó.

A pesar del avance en los registros, Andrade Lovera admitió que aún queda mucho por hacer en la reducción de la sobrepoblación animal, especialmente entre los perros y gatos en situación de calle, lo que refleja el reto que enfrenta la ciudad en este tema, dijo.

“Hubo un censo que hizo una asociación y ellos nos hablaban de 300 mil perros en situación de calle”, mencionó la coordinadora.

Sin embargo, el padrón solo contempla a los animales con propietarios responsables, por lo que los perros en situación de calle aún están fuera de este control.

“En los del registro, los que tienen propietarios responsables son 40 mil, pero en situación de calle, pues no estarían faltando esos”, detalló.

Actualmente, el registro es voluntario y no existen sanciones para quienes no inscriban a sus mascotas.

“No, ahorita no hay sanciones. Hay sanciones para captura en vía pública, si lo tienes en la vía pública y sanciones por parte de Servicios Públicos, como las heces en la calle, pero no por no registrar en el padrón”, aclaró Andrade Lovera.