Suma industria automotriz en Aguascalientes 400 despidos 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Del mes de abril a la fecha el sector automotriz local acumula un total de 400 despidos de trabajadores, reveló el líder del sindicato del ramo, Rogelio Padilla de León.

Acto seguido comunicó que en la misma proporción los trabajadores han logrado contratarse en otras empresas del mismo sector automotriz que dentro del ramo tienen diversificada su producción y no han parado por la crisis de componentes.

En entrevista manifestó que “estamos en una situación critica, porque por una parte tenemos el problema de los paros técnicos en virtud de que el flujo de componentes no se ha restablecido, aunado a esto una contracción del mercado y hasta una baja en ventas unidades”, lamentó el sindicalista.

Posteriormetne se sinceró y refirió que no hay fechas para cuando se pudiera estabilizar la situación en donde hay empresas que ya comienzan a tener problemas mayores al no producir en su totalidad, no descartando que se incrementen los recortes de personal, sin proyectar alguna cifra.

Al finalizar externó “tenemos empresas en distintas situaciones, por un lado aquellas que tienen diversificada su producción y tienen varios clientes para sus productos apenas han parado un día; sin embargo aquellas que dependen de uno o dos clientes entre ellos las armadoras es donde está el problema con paros técnicos más prolongados”, concluyó.