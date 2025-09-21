‘Sujo’ se impone en Premios Ariel

Puerto Vallarta.- La cinta ‘Sujo’, codirigida por Astrid Romero y Fernanda Valadez, se alzó como la ganadora de la edición 67 de los Premios Ariel.

La cinta que aborda el tema de la violencia de sicarios en el país se llevó la estatuilla a la Mejor Película, además del galardón para Romero y Valadez como Mejor dirección

Mientras que la adaptación del clásico de Juan Rulfo, ‘Pedro Páramo’, ahora dirigida por Rodrigo Prieto, obtuvo siete premios entre estos el de Mejor Fotografía para el propio Prieto. Además del reconocimiento a Luisa Huertas como Mejor Actriz por “No nos moverán” y el Ariel de Oro para la primera actriz Jaqueline Andere, y Raúl Briones ganó como Mejor Actor por su participación en “La cocina”.