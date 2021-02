Sujetos armados roban camioneta a esposa de ex jugador del Necaxa en Aguascalientes

OES

Aguascalientes, Ags.- A punta de pistola dos sujetos amagaron a una mujer y la despojaron de su camioneta durante la tarde de este martes al sur de la ciudad.

Los hechos se registraron cerca de las 18:00 horas cuando al 911 se reportó que frente a la gasolinera Villalobos ubicada sobre la carretera federal 45 sur, a la altura de Ciudad Industrial se había registrado un violento robo.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal quienes se entrevistaron con una mujer quien se identificó como Lorena Pulido, la cual les refirió que instantes antes había sido abordada por 2 sujetos quienes le apuntaron con armas de fuego para despojar de su camioneta Dodge Journey en color gris con placas JLU-55-08 del estado.

Al no resistirse al asalto les entregó la camioneta y los hampones se retiraron de la zona. A pesar de que las autoridades implementaron un operativo en la zona no se logró ubicar la unidad ni con los responsables, cabe aclarar que la persona afectada del robo es esposa del ex jugador Jesse Palacios del Club Necaxa ahora técnico de fuerzas básicas de los Rayos.

Con este robo sumarían tres automóviles que les han sido arrebatados con violencia a conductores durante el día.