Sujeto comete matricidio en colonia popular de Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes,, Ags.- Una mujer fue asesinada en su vivienda por su hijo tras una presunta discusión que sostuvieron por la mañana de este jueves.

Los hechos se verificaron al filo de las 14:30 horas de este jueves en una vivienda situada en la calle Soledad García Mendoza en el fraccionamiento Guadalupe Peralta.

La víctima es Alma Rocío de 51 años de edad, quien fue localizada en el cuarto de lavado con varias lesiones producidas por arma blanca y presuntamente degollada.

Fue un familiar quien al recoger a su mejor hijo de la secundaria y dirigirse a este domicilio, al ingresar notó que solo se escuchaba la lavadora encendida y no se encontraba la señora Alma como regularmente lo hacía a esas horas.

Fue el menor el que al ingresar a dónde se encontraba la lavadora localizó a la fémina en un charco de sangre por lo que gritó.

Tras el hallazgo dieron parte al 911 por lo que al lugar arribaron Policías Municipales y paramédicos del 080, los cuales confirmaron que ya no contaba con vida.

Señalan a su hijo como el matricida.

Más tarde parientes de la hoy occisa relataron a las autoridades que por la mañana Obed Eliut Márquez Viscencio de unos 25 años aproximadamente, fue quien llegó a visitar a su mamá, pero al transcurrir los minutos algo pasó que hubo una discusion entre los dos.

Los uniformados comenzaron la búsqueda del presunto responsable sin que hasta el momento la autoridad haya dado mayor información.