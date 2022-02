Sugieren empresarios pedir certificado de vacunación en la feria de San Marcos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Consejo Coordinador Empresarial ve viable la solicitud del certificado de vacunación contra el covid para el ingreso a algunos establecimientos como bares, cantinas o restaurantes dentro de la Feria Nacional de San Marcos, expuso el presidente del organismo, Raúl González Alonso.

-¿En la parte que señalaban las autoridades de que analizarían la posibilidad de pedir el certificado de vacunación en la feria no inhibiría la parte económica?

-No porque ya un buen número de la población está vacunada y recordemos que ya esta medida te la piden en muchos ámbitos, incluso para viajar donde si tú te quieres subir a un avión te van a pedir tu certificado de vacunación, entonces sí se pide en otros ámbitos no veo que tenga una repercusión negativa en solicitarla en la feria.

El dirigente de los empresarios locales recalcó que en el ámbito económico es necesaria la realización de la feria al representarle 2 puntos del Producto Interno Bruto, sin embargo demandó que no se deben descuidar la parte de la salud y equilibrar ambas cosas.