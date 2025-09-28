Sufren por fuga de aguas negras en Pilar Blanco, Aguascalientes

Denuncia Ciudadanas

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento Pilar Blanco, ubicada al sur de la ciudad, solicita la intervención de la autoridad ya que desde hace un mes comenzó un foco de infección sobre el arroyo de la avenida Paseo de la Asunción cerca de la calle Gaviotas.

Esta situación además de provocar encharcamiento despiden olores fétidos que afectan la salud de los habitantes de la zona.

Los afectados indicaron a la Redacción de El Clarinete que derivado de las precipitaciones pluviales ocurridas en las últimas semanas, se produjo un socavón con aguas negras en una jardinera utilizada como un espacio público y estacionamiento ya que a unos metros se encuentran cocheras.

Además del pestilente olor también surgió la presencia de fauna nociva.

Tras lo anterior exigen la presencia de personal del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA); para que reparen el desperfecto que ya tiene más de 30 días.