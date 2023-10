Sueño ganarle la alcaldía de Asientos a González Mota, dice Jasso al destaparse

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Aunque aclaró que esperará la decisión final de su partido, el diputado por Morena Juan Luis Jasso Hernández adelantó su interés en contender por la alcaldía de Asientos en las votaciones de 2024 y enfrentar en las urnas al actual edil José Manuel González Mota, quien en teoría buscaría la reelección.

“Estamos valorándolo y lo que mi partido me diga, lo voy a hacer. Pero estamos preparándonos, seamos candidatos o no, pero lo que sí les digo es que seremos un pilar para defender a Morena. Ni los diez mil pesos mensuales que González Mota le regala a (ex gobernador) Martín Orozco para ganarme en Asientos”, subrayó en entrevista grupal.

– ¿Va a contender contra González Mota?

– ¡Híjole, es mi sueño! Yo espero que el partido diga que sí y me apoye, pero si el partido dice que no, pues no.

Jasso Hernández argumentó que Morena se mantiene como primera fuerza en Asientos, municipio que gobernó entre 2018 a 2021 y que luego entregó la estafeta a José Manuel González, quien ratificó la alcaldía para el partido guinda; pero luego renunció al partido el año pasado en medio de una controversia de mantener en nómina al ex gobernador panista Orozco.

“Asientos es morenista. Que se haya ido el actual alcalde porque no tuvo la cara de explicar por qué le pagaba ese dinero al ex gobernador, no tuvo algo claro para la ciudadanía. Ahora (González) no encuentra lugar, pero por donde vaya lo vamos a topar. Quiero quitarle a Asientos ese monstruo que creamos en su momento”, insistió.

– ¿Empezará a hacer campaña?

– No hemos dejado de hacer. Nos caracteriza que en ningún momento hemos dejado de trabajar por la gente.

Las elecciones locales de 2024 se enfocarán en la renovación de diputaciones y alcaldías.