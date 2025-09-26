Subsanan riesgos por socavones en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El coordinador de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León, informó que se ha venido trabajando para subsanar los riesgos por socavones que han aparecido tras la temporada de lluvias.

El funcionario refirió de siete socavones que han aparecido, cinco de ellos en la capital del estado y dos en los municipios del interior.

“Ya todos están subsanados, excepto un último que apenas ocurrió la semana antepasada en la carretera de San José de Gracia a la Congoja”.

Resaltó en entrevista que se ha venido trabajando en el desasolve de la red de alcantarillado por lo menos una vez a la semana, para evitar riesgos en la aparición nuevos socavones.

Insistió en que el problema se genera por el taponamiento de la red de drenaje por la saturación de basura, así como por la falta de mantenimiento que se dejó de hacer.

“Tuvimos 30 años en que no tuvimos mantenimiento a la red de drenajes con la concesionaria de aguas, ni cambios en la red de alcantarillado, por lo que esto es lo que nos está generado los socavones”.