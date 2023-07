Subirán tarifas del servicio del agua en Aguascalientes: Morena

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la conferencia semanera, Rosalva Mendoza, secretaria de mujeres, presentó la convocatoria para sumarse al taller de capacitación “Mujer es política” e hizo la invitación a mujeres afines al movimiento y a la sociedad en general para asistir a esta capacitación que busca reforzar la integración de las mujeres en la vida pública de nuestro país.

Martha Márquez, Senadora de la república, denuncio el alza que se busca imponer en los precios del agua, toda vez que esto constituye una estafa con la cual se ha engañado a la ciudadanía, mediante la farsa que que representa el cambio de modelo de administración del agua.

Gilberto Gutiérrez, presidente de Morena en el estado, anticipó un aumento del costo del servicio del agua en el municipio capital con el sistema MIAA, señalando deficiencias que el municipio no ha resuelto, tales como: pozos que no cumplen con la norma de sanidad, millones de pesos en cartera vencida, usuarios que no cuentan con medidor verificado, y un “Costo de Publicidad” que se incorpora a la fórmula para determinar las tarifas de costo de agua potable.

Asimismo, informó sobre los gastos de los aspirantes a coordinadores nacionales en defensa de la 4T en el país. Así como los avances de nuestro partido-movimiento en el país, tales como el aumento de la población gobernada, la cual representa un 71.9% en todo México.

Además, dio a conocer la agenda de la Comisión Especial que redacta el Proyecto de Nación 2024-2030, la cual fue propuesta y aprobada en el Consejo Nacional de morena. Será el resultado de una serie en todo el país, consultas nacionales y estatales que recojan los sentimientos de nación.