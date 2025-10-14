Subirán tarifas de agua en Asientos, anuncia González Mota



Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Al igual que en ciudad capital, en el municipio norteño de Asientos también se tiene contemplado un posible incremento para las tarifas del servicio de agua potable. El alcalde José Manuel González Mota dijo que la propuesta será contemplada en su propuesta de Ley de Ingresos 2026.

“Esto se debe a que ya no podemos pagar el servicio de energía que nos cobran por los pozos, estamos batallando y entonces vamos a subir un poquito el pago del agua”, adelantó en entrevista con El Clarinete.

– ¿De cuánto sería el incremento?

– Pagan ahorita 110 pesos, la propuesta es que suba como a 125.

Las propuestas de leyes de ingreso municipales para el siguiente año deberán ser entregadas ante el Congreso del Estado a finales de mes. Al respecto, González Mota dijo que el documento será presentado de manera debida.

“Ahí vamos. Estamos definiendo el documento y armando el presupuesto para que lo podamos entregar ante el Congreso”, adicionó el alcalde por el Partido de la Revolución Democrática.

En días pasados, Jesús Vallín Contreras, titular de MIAA, dio a conocer que sí contempla un ajuste a las tarifas del servicio de agua en el municipio de Aguascalientes, en base a la inflación.