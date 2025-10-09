Subieron al Cerro del Picacho y se perdieron

Redacción

Jesús María, Ags.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del municipio, bomberos municipales, en coordinación con la Policía Estatal y el Cuerpo de Bomberos del Estado, realizaron con éxito el rescate de tres jóvenes que se encontraban extraviados en el “Cerro del Picacho”.

Los hechos ocurrieron cuando tres jóvenes descendían del cerro y en determinado momento perdieron el rumbo y se dieron cuenta de que estaban extraviados.

Afortunadamente, contaban con señal telefónica y lograron comunicarse con los servicios de emergencia. A través de llamadas y con el uso de geolocalización, los equipos de rescate lograron ubicar a las personas, quienes se identificaron como Isabel, Damián y Sergio, todos de 18 años de edad.

Los tres fueron encontrados en buen estado de salud y descendieron con apoyo de los cuerpos de emergencia, sin requerir atención médica.