Subastan sombrero de Indiana Jones 

Redacción

Los Ángeles, Estados Unidos.- El sombrero fedora de fieltro marrón que usó el actor Harrison Ford en la segunda entrega de las películas de Indiana Jones se vendió por 630 mil dólares en una subasta, anunció el viernes la compañía de recuerdos de cine y televisión Propstore.

Se esperaba que el sombrero que apareció en Indiana Jones y el Templo de la Perdición (Indiana Jones and the Temple of Doom) de 1984 se vendiera por entre 250 mil y 500 mil dólares, según la descripción del artículo en línea.



El sombrero fedora proviene de la colección personal del difunto especialista en acrobacias Dean Ferrandini, quien también lo usó cuando representó a Ford como Jones, el apuesto arqueólogo que realmente odia a las serpientes.



Mantener el sombrero en su lugar durante la filmación fue un “desafío constante”, dijo el experto de Propstore en la descripción en línea, y se insertaron piezas de espuma para que encajara mejor.

Creado por la Herbert Johnson Hat Company de Londres, está hecho de fieltro de conejo de color sable.



Otros artículos vendidos incluyen un casco blanco de “motociclista explorador” de un soldado explorador imperial de Star Wars: Episodio VI – El Retorno del Jedi (Return of the Jedi) de 1983, que se vendió por 315 mil dólares, y un disfraz de fantasma usado por las estrellas de la película Scream de 1996, que se vendió por 270 mil 900 dólares.



Indiana Jones y el Templo de la Perdición también contó con Kate Capshaw como el cantante de club nocturno Willie Scott y Ke Huy Quan como Short Round.

Con información de El Diario de Juárez