STJE no ve problema en nuevo esquema de elección de magistrados, por Reforma al Poder Judicial

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- ‘No hay ninguna situación de que quisiéramos impugnar por lo menos no se ha planteado hasta el momento’, comentó el Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Rojas García, cuestionado sobre la Reforma al Poder Judicial de Aguascalientes recientemente avalada por el Congreso Local.

Ello cuestionado en específico sobre la elección de los magistrados, pues ha generado interrogantes con respecto a si se viola la autonomía de poderes, asunto que el magistrado presidente reconoció que ‘no es un tema menor, es un tema complejo’.

Luego apuntó ‘fíjese que es un tema que a la sociedades general le ha preocupado por que, porque quiere que las mejores mujeres juristas, los mejores varones juristas, las mejores personas juristas sean quien administre justicia, y esa es una preocupación muy particular del poder judicial, es una preocupación de todos’.

En este sentido explicó que ‘tradicionalmente el Poder Judicial ha participado, solo en una parte del proceso, no en todo, en la primera parte que era un examen de selección yo entiendo que la reforma se propone que esto continúe así salvo por una primera ocasión mientras se conforma el nuevo consejo y luego que ahí no va a participar el poder judicial, bueno yo diría, el Poder Judicial ha cumplido con lo que a nosotros nos corresponde’.

Subrayando en este tenor, ‘cuándo a nosotros nos tocó hacer, hicimos unos exámenes muy arduos, ustedes los recordarán se transmitieron incluso, muy exigentes, el nivel muy alto, por que porque buscábamos ese anhelo, ahora que va a pasar, bueno, ahora la responsabilidad no es del Poder Judicial, podemos decir: nosotros hemos cumplido’.

Ante la posibilidad de impugnar el mecanismo de elección de los magistrados Rojas Garcia afirmó ‘bueno, hay muchas personas que si sienten lastimados sus derechos, pueden impugnar, la verdad eso es algo, que no solo es en este caso de la Reforma, es en cualquier tipo de Reforma puede ocurrir, ahorita lo que pasa en el Poder Judicial es que simplemente estamos viendo la Reforma, las bondades de ella, cómo podemos maximizar las bondades de la Reforma y no hay ninguna situación de que quisiéramos impugnar por lo menos no se ha planteado hasta el momento’.

Subrayando finalmente ‘fíjese que la Constitución da un modelo general, la constitución da un modelo general de cómo pudiera nombrarse y en Aguascalientes a diferencia de otros estados contábamos con el Consejo de la Judicatura en esa parte, si, no en todos los estados hay Consejo de la Judicatura y no en todos los estados el nombramiento es igual, entonces si, no es algo que sea como blanco y negro, o bueno o malo, eso no es así, y luego yo voy a insistir la preocupación no solo es del poder judicial es de todos, de toda la sociedad de tener a las mejores personas juzgadoras, administrando justicia’.