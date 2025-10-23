STJ hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este jueves 23 de octubre se llevó a cabo la sesión para la nueva conformación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar con miras a la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Los trabajos de la sesión fueron encabezados por la Maestra María José Ocampo Vázquez, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Como integrantes de la Comisión participaron:

Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado, representado en este acto por Natalia María Pérez Serna; Eduardo Aguilar Sierra, Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, representado en este acto por Tania Delgado Nájera; el Secretario General de Gobierno Antonio Arámbula López, representado en este acto por Jorge Armando García Betancourt, Sub Secretario de Gestión Normativa y Derechos Humanos del Gobierno del Estado; Guillermo de la Torre Sifuentes, Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado; Fernando López Velarde Pérez, Presidente del Colegio de Notarios del Estado, representado en este acto por David Reynoso Rivera Rio, Notario Público número 57; Mariana de Fátima de León Barba, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia; Mauro René Martínez de Luna, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; Rodrigo Cervantes Medina, Diputado Integrante de la LXVI legislatura; Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Diputada Integrante de la LXVI legislatura; así como Lizully Alejandra Esparza Rocha, Juez Primero de lo Civil en el Estado; Nadia Steffi González Soto, Juez Quinto de lo Familiar en el Estado; y Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, Rector de la Universidad Judicial del Estado.

Esta Comisión trabajará en los proyectos de armonización legal en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de una manera progresiva y no abrupta. Las mesas de trabajo sesionarán periódicamente a efecto de que la armonización y transición en la materia se efectúe en tiempo y forma.