19 C
Aguascalientes
23 octubre, 2025
Tendencias

Volver al Futuro regresa a los cines por su 40…

Entrenador y jugador de la NBA son detenidos por apuestas

Entrega Jiménez apoyos a la vivienda en San Francisco de…

Carta Abierta al Senado de la República

Adelanta CFE noche de terror y aumenta tarifas de la…

Intensifican búsqueda por aire y tierra de joven desaparecida en…

Muere motociclista arrollado por vehículo en el libramiento a Calvillo

Los gatos son las criaturas perfectamente biológicas

Esta es la cantidad que puedes ingresar en dólares a…

Necesaria nueva puerta de seguridad en límites con Zacatecas, pide…

STJ hacia la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este jueves 23 de octubre se llevó a cabo la sesión para la nueva conformación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar con miras a la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Los trabajos de la sesión fueron encabezados por la Maestra María José Ocampo Vázquez, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Como integrantes de la Comisión participaron:
Alfredo Martín Cervantes García, Secretario de Finanzas del Estado, representado en este acto por Natalia María Pérez Serna; Eduardo Aguilar Sierra, Consejero Jurídico de Gobierno del Estado, representado en este acto por Tania Delgado Nájera; el Secretario General de Gobierno Antonio Arámbula López, representado en este acto por Jorge Armando García Betancourt, Sub Secretario de Gestión Normativa y Derechos Humanos del Gobierno del Estado; Guillermo de la Torre Sifuentes, Secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado; Fernando López Velarde Pérez, Presidente del Colegio de Notarios del Estado, representado en este acto por David Reynoso Rivera Rio, Notario Público número 57; Mariana de Fátima de León Barba, Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia; Mauro René Martínez de Luna, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; Rodrigo Cervantes Medina, Diputado Integrante de la LXVI legislatura; Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Diputada Integrante de la LXVI legislatura; así como Lizully Alejandra Esparza Rocha, Juez Primero de lo Civil en el Estado; Nadia Steffi González Soto, Juez Quinto de lo Familiar en el Estado; y Miguel Ángel Marmolejo Cervantes, Rector de la Universidad Judicial del Estado.

Esta Comisión trabajará en los proyectos de armonización legal en términos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de una manera progresiva y no abrupta. Las mesas de trabajo sesionarán periódicamente a efecto de que la armonización y transición en la materia se efectúe en tiempo y forma.