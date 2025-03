Steelers contempla a Kirk Cousins en caso de que los batee Aaron Rodgers

Redacción

Los Pittsburgh Steelers aún no definen quién será su mariscal de campo titular para la temporada 2024, mientras Aaron Rodgers mantiene en suspenso su futuro y la posibilidad de tomar un año sabático en 2025.

La incertidumbre en la posición de quarterback aumentó después de que Russell Wilson y Justin Fields, las opciones número 1 y 2 en la plantilla de Pittsburgh, firmaron con los New York Giants y los New York Jets, respectivamente. Ante este escenario, los Steelers recuperaron a Mason Rudolph, quien viene de una difícil temporada en Tennessee, y sumaron al ex suplente de los Miami Dolphins, Skylar Thompson.

El reconocido periodista de ESPN, Adam Schefter, informó que Rodgers, de 41 años, se reunió con Pittsburgh el 21 de marzo, pero aún no toma una decisión sobre su futuro. “Podría tomarse la temporada 2025 libre”, señaló el analista, lo que deja a los Steelers en la incertidumbre.

Si Rodgers opta por no jugar en Pittsburgh, el equipo estaría interesado en fichar al veterano Kirk Cousins, actualmente en los Atlanta Falcons, según Mary Kay Cabot de Cleveland.com. Cousins perdió la titularidad ante el novato Michael Penix Jr. tras iniciar 14 partidos en 2024, en los que registró un récord de 7-7, con las pérdidas de balón como su mayor problema.

El contrato de Cousins, firmado por cuatro años y 180 millones de dólares, podría facilitar su salida de Atlanta. Cabot reporta que los Falcons estarían dispuestos a negociarlo antes del 1 de junio, lo que reduciría el impacto en el tope salarial de 37,5 a 12,5 millones de dólares para 2025.

Mientras la situación del quarterback sigue sin resolverse, los Steelers reforzaron su ofensiva con la adquisición del receptor estrella D.K. Metcalf el 9 de marzo, con la intención de mejorar su ataque aéreo tras haber finalizado en la posición 26 en yardas por pase la temporada pasada.