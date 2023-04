Starship no logra alcanzar la órbita terrestre y estalla en el aire

Redacción

EEUU.- El cohete más grande y potente de la historia con el que multimillonario Elon Musk pretende llegar a la Luna y, algún día, a Marte, SpaceX lanzó con éxito este jueves Starship, aunque la nave no logró alcanzar la órbita terrestre y estalló pocos minutos después de despegar de Texas.

La compañía aeroespacial en un mensaje publicado en la red social Twitter explicó, “por si la prueba de vuelo no fuera suficientemente emocionante, Starship se desintegró rápidamente de forma no programada antes de llegar a la fase de separación”.

Asimismo señalo “con una prueba como ésta, el éxito viene de lo que aprendemos, y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la fiabilidad de Starship mientras SpaceX intenta hacer la vida multiplanetaria”.

La nave, que mide casi 400 pies (120 metros), despegó a las 9h33 (hora de la Costa Este) desde una plataforma situada en Boca Chica, situado en el extremo sur de Texas y muy cerca de la frontera con México.

La ventana de lanzamiento se abrió a las 9:28 a.m. (hora de la Costa Este); el lanzamiento programado para el lunes fue aplazado al atascarse una válvula en el propulsor; en su momento Musk, que siguió el lanzamiento desde la sala de control de SpaceX, consideraba que el cohete tenía un 50% de posibilidades de alcanzar la órbita en su debut.

Las buenas condiciones y el trabajo de los ingenieros de los últimos días permitieron a la nave despegar sin incidentes; la primera parte del cohete debía desengancharse sobre el Golfo de México.

El vehículo espacial debía seguir luego su recorrido hacia el este, sobrevolando los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, y caer cerca de Hawaii tras una hora y media de vuelo; SpaceX había informado que no recuperaría ninguna pieza del cohete.

Es importante precisar que la empresa tiene previsto utilizar la Starship para enviar personas y mercancías a la Luna y, con el tiempo, a Marte; la NASA ha reservado una Starship para su próxima tripulación que vaya a la Luna, al tiempo que han comenzado a conocerse los primeros turistas espaciales que viajarán al satélite natural de la Tierra próximamente.

Cientos de aficionados al espacio regresaron este jueves a las inmediaciones del lugar desde donde despegará el cohete de SpaceX al lugar de lanzamiento

A decir de Musk, la nave Starship, de acero inoxidable, tiene 33 motores principales y 16.7 millones de libras de empuje; todos menos dos de los motores de primera etapa alimentados con metano se encendieron en una prueba en la plataforma de lanzamiento en enero, lo que basta para alcanzar la órbita.

Starship podría elevar hasta 250 toneladas y acomodar a 100 personas en un viaje a Marte; la nave de seis motores tiene 164 pies (50 metros) de altura; Musk anticipa usar Starship para poner en órbita satélites, incluidos los Starlinks de su servicio de Internet, antes de enviar a un ser humano al espacio.

La nave eclipsa en tamaño los cohetes Saturn V del programa Apollo, que llevó a la humanidad a la Luna, y a la nave Space Launch System del programa Artemis de la NASA, que pretende enviar a la primera mujer al satélite.

*Con información de The Associated Press.