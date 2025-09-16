22 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

(Video) Suspenden Desfile de independencia en Encarnación de Díaz, Jalisco…

Maribel Guardia y la disputa por la herencia de Julián…

Confirman fechas y cartel de Coachella 2026

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Convocan a clausurar desfile patrio en Encarnación de Díaz

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ofrece descuento en México

Redacción

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, anunció una oferta especial en México vigente hasta el 26 de septiembre, con descuentos en el servicio mensual y en el equipo necesario para conectarse. La promoción busca ampliar su base de usuarios en zonas con conectividad limitada o inestable.

Durante la vigencia de la oferta, el costo mensual del servicio residencial se reduce de 800 a 520 pesos durante el primer año. Además, el kit estándar —que incluye la antena parabólica y el router WiFi— pasa de 7,599 a 6,079 pesos en áreas seleccionadas. Este kit requiere solo una instalación básica y la antena se ajusta automáticamente para captar la mejor señal disponible.

La promoción está limitada geográficamente y sujeta a la disponibilidad de inventario, por lo que los interesados deben verificar la cobertura exacta en el sitio oficial de Starlink.

Starlink ofrece distintos tipos de planes adaptados a las necesidades de usuarios residenciales, viajeros y empresas. El servicio residencial proporciona datos ilimitados y ubicación fija, ideal para hogares, ranchos y zonas rurales. El plan itinerante permite cobertura en todo el país y pausar el servicio cuando no se usa, pensado para casas rodantes y nómadas digitales. El servicio empresarial ofrece prioridad de red y diferentes niveles de cobertura para operaciones rurales, construcciones o eventos remotos, con opciones de prioridad local o global.

A diferencia de los servicios satelitales tradicionales, Starlink utiliza satélites en órbita baja (LEO), lo que reduce la latencia y permite una conexión estable y rápida. La antena inteligente del usuario se conecta automáticamente con los satélites más cercanos y transmite los datos hacia estaciones terrestres con internet de alta velocidad.

La red de Starlink cuenta actualmente con más de 4,000 satélites operativos y sigue en expansión, mejorando la cobertura y el rendimiento, especialmente en regiones donde la infraestructura terrestre es limitada.