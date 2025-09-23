Starbucks y Barbie lanzan colección rosa en México

Redacción

Por primera vez, Starbucks México y Barbie unieron fuerzas en una colaboración que promete conquistar a fans de todas las edades. A partir del 22 de septiembre, las tiendas de la cadena de café presentarán una línea especial de mercancía en tonos rosados, además de un menú temático encabezado por el nuevo Barbie® Frappuccino® y un pastel inspirado en la icónica muñeca de Mattel.

La alianza entre Starbucks —operado en México por Alsea— y Barbie busca celebrar la autenticidad, la creatividad y la alegría en los momentos cotidianos. “En Starbucks creemos en crear conexiones auténticas con nuestra comunidad, y esta colaboración nació de escuchar a nuestros clientes, quienes la habían soñado durante años”, señaló Diego Recalde, director de Marketing de Alsea Starbucks.

Por su parte, Gabriel Galván, director general de Mattel Latinoamérica, calificó la unión como un “momento histórico”: “Juntos, Barbie y Starbucks resaltan la autenticidad, la creatividad y el estilo como expresiones de individualidad. Es un tributo a quienes viven su esencia con confianza—y con una taza en la mano.”

El menú rosa de Barbie en Starbucks

El centro de esta experiencia será el Barbie® Frappuccino®, una mezcla de frambuesa y pitahaya coronada con crema batida. También se ofrecerá el Pastel Barbie®, un postre de tres leches con bizcocho de vainilla y queso crema, decorado con una medalla de chocolate temática.

Además, el menú incluirá cuatro bebidas rosas favoritas del catálogo de Starbucks: Strawberry Açaí Refresher, Pink Drink Refresher, Mango Dragon Fruit y Dragon Drink, que se suman a la propuesta de edición limitada.

Accesorios de colección

La colección Barbie® + Starbucks® también contempla productos reutilizables inspirados en el estilo Barbiecore™: