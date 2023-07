SSPM desconoce detección de Fentanilo en Aguascalientes

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Hasta el momento en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSPM) no se tiene versión oficial de detección de fentanilo en la capital, comentó el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo, cuestionado sobre la afirmación de Antonio Monreal, representante de los Centros de Vida de que ‘la sustancia conocida como fentanilo ya está en la entidad.

El mando policial, Martínez Romo, precisó sobre este tema, ‘desconozco, me muestro respetuoso al tema de esa situación, quizá en ese tema de esa asociación hay gente que de manera voluntaria va y se ingresa a esas zonas, y que de manera verbal pudo haber comentado a este dirigente’.

Luego de ello puntualizó, ‘le reitero nuevamente del tema de la droga que aseguramos nosotros hasta este momento, no hemos tenido una versión oficial que nos diga esta es una combinación o ya estamos detectando el fentanilo, como ya se señaló, Guardia Nacional, el propio Ejército han tenido ya algunos aseguramientos, pero en el caso particular Aguascalientes, Policía Municipal no hemos detectado circulando, o hemos asegurado algo, dónde algún perito oficial nos haya dicho esto ya es fentanilo’.

Aunado a ello aseveró ‘entonces seguimos atentos, no descartamos que pueda haber eso, hemos visto una combinación que es muy sui generis, dentro de la gente que consume droga, el famoso cigarro con algunos temas de mariguana que le meten cocaína, que la fuman, en ese sentido, pero más allá otro tipo de combinaciones no hemos detectado’.

Para culminar el responsable de la seguridad en la capital mencionó, ‘digo no lo descarto, pero pudiera darse el caso, pero hasta este momento, las dosis que se han asegurado en tema de la droga que se a asegurado, las cantidades que hemos tenido solo se ha tratado hasta este momento de cristal, mariguana, pastillas psicotrópicas, en algunos casos, cocaína, pero no hemos tenido hasta este momento una versión oficial que nos hayan dicho ya localizaron combinaciones o en el caso muy particular del fentanilo en su propia modalidad, nada de ello’.