Ssa reporta 234 defunciones por covid en México en 24 horas

Redacción

Ciudad de México.-Se actualizan cifras del covid.

La Secretaría de Salud, informó que este 11 de mayo ya suman 219,323 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 234 muertos.

Desde Palacio Nacional, señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 17,228 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 1,891,052 recuperados y, por otro lado, se registran 9,501,366 personas con esquema completo de vacunación. A healthcare worker prepares a dose of the Pfizer-BioNTech coronavirus disease (COVID-19) vaccine during mass vaccination in Mexico City, Mexico May 11, 2021. REUTERS/Henry Romero

Conforme a lo referido por el funcionario, hasta este viernes hay un -83% de reducción de ocupación de camas a nivel nacional (tanto de atención general y con ventilador) desde el último pico de casos. Respecto a las camas de hospitalización general, detalló que hay un 10% de espacios ocupados en el país y los de ventilación mecánica, dedicados a los pacientes graves de COVID-19 tienen una ocupación del 15 por ciento.

Avance de vacunación

Hasta este martes 11 de mayo se aplicaron 58.572 dosis del antígeno contra el virus SARS-CoV-2.

En suma, se han aplicado 21,358,971 vacunas hasta este día. Del total, 14,220,401 han sido primeras dosis para personal de la salud, adultos mayores y profesores. Además, 1,069,853 han sido dosis a trabajadores de la salud. Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez, en el área de observación, se vigilan los posibles efectos secundarios que se pudieran presentar, mientras ayudan a que las personas realicen actividad física. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Del personal educativo en las diversas entidades se han aplicado 1,328,407; de las personas adultas mayores con 60 y más años se han inyectado 10,699,599 antígenos; finalmente se han aplicado 1,122, 542 vacunas a personas de 50 a 59 años.

Cabe recordar que este día las autoridades informaron que las mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación podrán ser vacunadas contra COVID-19 en México.

Las mujeres embarazas mayores de 18 años pueden realizar el prerregistro en vacunacovid.gob.mx, donde también encontrarán información relacionada con vacunación. Cualquier síntoma que presenten durante los 30 días posteriores a la inmunización se puede reportar en vacunacovid.gob.mx y en el 800 0044 800.

Con información de Infobae