SSa reporta 215,918 muertos por covid en México

Redacción

Ciudad de México.-Se actualizan cifras del coronavirus.

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que este 28 de abril ya suman 215,918 defunciones confirmadas en México por el nuevo coronavirus (COVID-19).Dicho de otro modo, en las últimas 24 horas hubo 371 muertos.

Desde Palacio Nacional señaló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 24,249 contagios de este tipo.

Además, hay cientos de defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron pacientes 1,858,844 recuperados y, por otro lado, se registran 6,390,272 personas con esquema completo de vacunación. Tourists are seen at the archeological site Templo Mayor as it re-opens after almost a year of closures due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Mexico City, Mexico April 28, 2021. REUTERS/Carlos Jasso

Cabe recordar que en punto de las 8:44 h de este miércoles, México recibió 487 mil 500 dosis de vacunas contra COVID-19 producidas por la farmacéutica Pfizer-BioNTech, que permitirá avanzar en la vacunación a lo largo del país.

Las vacunas recibidas hoy, sumadas a las de anteriores embarques de esta farmacéutica, hacen un total de nueve millones 136 mil 725 dosis.

Con información de Infobae