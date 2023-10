SRE recomienda evitar viajes al Medio Oriente 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió recomendación a los ciudadanos mexicanos y aguascalentenses para evitar en lo máximo posible los viajes al Medio Oriente, tras el conflicto bélico entre Israel y Palestina.

El encargado de despacho en Aguascalientes, Eulogio Monreal Ávila, dejó en claro que, si bien no existe ninguna restricción de viaje, no es conveniente salir a esa zona por la situación que se vive y que vulnera la integridad física de las personas.

“Vale la pena no salir, ni programar viajes hasta que en tanto no se soluciones el conflicto”, recalcó.

La representación de la cancillería indicó que México se ha pronunciado por la paz, lamentando las víctimas que ha cobrado hasta ahora la guerra en esa zona del mundo.