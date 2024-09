SpaceX planea lanzar unas cinco naves sin tripulación a Marte en dos años

Redacción

EU.-SpaceX planea lanzar unas cinco naves estelares sin tripulación a Marte en dos años, dijo el domingo su CEO Elon Musk en un post en la plataforma de medios sociales X.

The video player is currently playing an ad.

“Pase lo que pase con el éxito del aterrizaje, SpaceX aumentará exponencialmente el número de naves espaciales que viajen a Marte con cada oportunidad de tránsito”, dijo el fundador de SpaceX.