Sorprendió a ladrón en su casa, lo golpeó y minutos después murió en una patrulla en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Un presunto ladrón murió a bordo de una patrulla luego de que fuese sorprendido robando al interior de una vivienda en la colonia Macías Arellano.

Los hechos se verificaron durante la madrugada de este viernes, cuando el propietario del inmueble escuchó pasos en la azotea y en un determinado momento observó que de unas láminas cayó una persona de seis metros de altura y al acercarse detectó a un sujeto que presuntamente trataba de robarse varios objetos.

Esto provocó que el dueño de la casa agrediera al ladrón a golpes para posteriormente solicitar la presencia de policías, quienes tras su arribo detectaron que el ratero de aproximadamente 40 años, se encontraba en mal estado por lo que solicitaron una ambulancia.

Los paramédicos al atender al ratero detectaron que solo presentaba golpes, tras lo cual los oficiales lo arrestaron y subieron a la patrulla, fue ahí que el presunto responsable se convulsionó y falleció a bordo de la radiopatrulla.

Los uniformados solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado así como de Servicios Periciales, presentando al dueño del inmueble ante el Agente del Ministerio Público y peritos trasladaron el cadáver al SEMEFO para practicar la necropsia de ley.