Sondeo: Pese a aumento no mejora transporte público para los aguascalentenses

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Este martes se cumplirán dos meses desde que se autorizó el aumento en la tarifas de las diversas opciones de transporte público en Aguascalientes, y más tiempo aún desde que se presentó un proyecto que tenía la intención de mejorar este servicio.

A pesar de ello, para los usuarios del transporte público no se han dado cambios significativos dentro de las unidades urbanas.

De hecho, los ciudadanos que participaron en el sondeo hecho por El Clarinete destacaron que el único cambio que han visto ha sido la actitud de los choferes, ya que los consideraron más respetuosos y atentos con los pasajeros.

Por otra parte, los usuarios señalaron que la principal problemática o desperfecto dentro de los camiones urbanos es el cobro mediante alcancías, ya que varias de ellas no funcionan y el esquema de pago en efectivo ha prevalecido.

Aquí las opiniones:

“Para mí sólo aumentó el precio y el servicio sigue igual, las alcalncías no siempre funcionan, entonces para mi ha sido lo mismo. Sí la alcalncía se llena es hasta ahí y los demás pagan, algunas veces los choferes sí te cobran”, opinó Guadalupe Martínez.

“En cuestión a como nos atienden los camioneros, creo que son más educados, sí se preocupan por la gente, pero por otro lado siento que sí es muy alto lo que los cobran porque luego no nos alcanza para más”, dijo Karla González.

“Muchos usan la mano para seguir cobrando, de hecho muchos no sé si tengan cámaras y eso y te dicen que no sirve la alcalncía y no te cobran pero hay otros que sí, en lo demás creo que es igual”, dijo Pilar Morales.

“No he visto ningún cambio en particular, ni para bien ni para mal, creo que es lo mismo de siempre. Se me hace más difícil a la hora de pagar porque muchas veces tengo un billete o poquito más de la denominación, y como es un precio fijo, a veces tengo que dar de mas, es bastante engorroso cuando hay mucho flujo de gente que está esperando pagar, simplemente es más difícil y más tardado”, comentó Carlos Chávez.

“Sigue igual el tema aporte público. No mejoró en nada, siguen tardando mucho los camiones, entre 30 o 40 minutos para pasar otra vez”, lamentó José Pérez.

“El taxi de todos modos no se paran donde es, para mi la neta no ha mejorado. En el trato sí han mejorado poquito, no mucho pero sí. Ojalá les den sus cursos a los señores, que les den cursos de vialidad porque les valen madre donde quiera”, externo Erik Villalobos.