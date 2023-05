Solo un policía se integró este año a corporación de Pabellón; Ambriz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags- Apenas un nuevo policía se sumó a la corporación de seguridad en el municipio de Pabellón de Arteaga, reconoció su alcalde Humberto Ambriz Delgadillo, quien argumentó que fue la única persona que pasó las evaluaciones correspondientes.

“Hasta donde yo tengo conocimiento, solamente una persona se integró a la policía municipal en la nueva generación. Nos hicieron una visita a los exámenes de control y confianza, la verdad es que han sido muy estrictos. Sería muy fácil abrir la puerta para que entre muchos, pero en otros lados han entrado gente que no queremos en la policía y preferible que sea uno, pero cumpla con todos los requisitos”, señaló el edil pabellonense.

– ¿De cuántos fue el filtro?

– Yo tengo entendido que fueron cinco y sólo una persona fue quien pasó los exámenes de control y confianza.

Ambriz Delgadillo mencionó que con la adición de este elemento se cuenta ahora con 58 elementos en la corporación de Pabellón, resaltando el anuncio del gobierno del estado para homologar los sueldos de las policías municipales

“Era mucho la diferencia en cuanto a los salarios de las corporaciones municipales y ahora que se han homologado esperamos con esto que más gente se integre a las filas de la policía municipal para el siguiente año”, agregó el alcalde por el PRI.

– ¿Usted considera que se tendrían que relajar algunos lineamientos para dar más accesibilidad?

– No, creo que no deben relajarse pues así pasó en otros estados y ahora tienen muchos problemas internos. No importa que sean menos, pero sea gente confiable.

El municipio de Pabellón de Arteaga, ubicado en la zona centro del estado, registró algunos incidentes violentos en su cabecera a principios de año.