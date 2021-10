Solo si hay condiciones de triunfo, Lorena Martínez buscará candidatura del PRI a la gubernatura de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Reaparece la ex alcaldesa del PRI Lorena Martínez Rodríguez y deja en claro que sólo si hay condiciones aún remotas de triunfo del partido buscaría la candidatura al gobierno del estado.

“Si yo no veo una posibilidad en el PRI de ganar, remota aunque sea pero con posibilidades de obtener el triunfo, por supuesto que no sería candidata y en eso me voy a llevar un tiempo analizando y valorando la situación y si se da alguna coyuntura pues igual y si busco la candidatura”, subrayó.

La también ex candidata al gobierno estatal admitió sin embargo que ante un PAN unido las posibilidades del PRI son muy pocas para llegar al gobierno del estado.

Añadió que está convencida de que es el momento para que una mujer llegue al cargo, refiriendo que ve en Tere Jiménez a la próxima candidata del PAN, mientras que del lado de Morena esta Nora Ruvalcaba de quien dijo que es un activo valioso y con posibilidades reales competir, mientras que por Movimiento Ciudadano estos pueden explorar cuadros jóvenes y en el PRI está la propia Blanca Rivera Río, Margarita Gallegos y Citlalli Rodríguez.