Solo en México!! Gano medalla olímpica y le rebajan su beca en la Conade

Ciudad de México.-Alejandra Valencia ganó, junto con Ana Paula Vázquez y Ángela Ruíz, la primera presea para México en los Juegos Olímpicos de París 2024, el bronce en la prueba de Tiro con Arco Femenil, tras vencer a Países Bajos, hecho histórico porque fue la primera vez que el país ganó una medalla en esta modalidad.

Días después, ya en México, Ale Valencia denunció en X (antes Twitter) que su beneficio económico, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sufrió un descuento: “Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que, por las reglas de operación que rigen a @CONADE, me bajaron mi beca, después de la medalla olímpica; no, pues muchas gracias”, posteó @micozito.

¿CUÁNTO DINERO LE DIERON A ALEJANDRA VALENCIA POR GANAR EL BRONCE EN PARÍS 2024?

Los premios estarán en función del tipo de presea obtenida; es decir, Ale, Angela y Ana Paula recibirán cada una 1 millón de pesos por su podio en París 2024; para la plata, el monto quedó en 2 millones, siendo el oro, que no se logró, se ajustó a 3 millones de pesos.

Alejandra Valencia | Tiro con Arco. (AFP)

¿CUÁNTAS MEDALLAS GANÓ MÉXICO EN PARÍS 2024?

México completó otro ciclo y cerró los Juegos Olímpicos de París 2024 con cinco podios:

Bronce en Tiro con arco femenil por equipos. Alejandra Valencia, Ana Paula y Ángela Ruiz.

por equipos. Alejandra Valencia, Ana Paula y Ángela Ruiz. Plata en judo femenil . Prisca Awiti, quien logró una histórica plata en judo.

. Prisca Awiti, quien logró una histórica plata en judo. Plata en clavados sincronizados varonil. La dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya se colgó la plata, en la que estuvieron muy cerca del oro.

varonil. La dupla de Osmar Olvera y Juan Celaya se colgó la plata, en la que estuvieron muy cerca del oro. Bronce en clavados individual. Osmar Olvera, el único que consiguió dos preseas en París 2024.

Osmar Olvera, el único que consiguió dos preseas en París 2024. Plata en boxeo. El último logro de la delegación fue en boxeo, cuando Marco Verde se quedó con el segundo lugar.

CONADE ACTUALIZÓ LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

De acuerdo a las reglas de operación del programa de cultura física y deporte, para el ejercicio fiscal 2024, antes de los Juegos Olímpicos de París 2024, se otorgaron 20 mil pesos a deportistas clasificados de manera individual; 15 mil a quienes lo hicieron en prueba compartida o equipo, y 10 mil pesos a los que obtuvieron boleto en deportes de conjunto.

