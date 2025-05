Sólo 2 llamados por supuesta fuga de gas en comercios ambulantes durante Feria: PC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay una revisión permanente a puestos ambulantes de comida y que operan con tanques de gas en el perímetro de la Feria Nacional de San Marcos, indicó el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, quien sí resaltó dos situaciones de alerta por presuntas fugas.

“Las revisiones se hacen diario para que no tengan fugas, que sus reguladores y sus mangueras se encuentren en buen estado y que guarden la distancia entre el quemador y el tanque. No hemos tenido ningún flamazo, pero sí dos o tres llamados por olor a gas, pero no fueron situaciones de riesgo”, precisó el funcionario.

Muñoz de León abundó que también estos peritajes de revisión por parte de la coordinación se están aplicando en instalaciones como los juegos mecánicos y evitar problemáticas posteriores.

“Tenemos peritajes para saber y determinar si pueden funcionar los juegos aquí en la ciudad y de esa forma evitar que ocurran sucesos que han pasado en otros estados”, reiteró el titular de Protección Civil.

– ¿Se siguen revisando?

– A diario se revisa todo, hasta las taquillas.

La Feria Nacional de San Marcos concluirá el próximo domingo 11.