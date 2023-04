Solo 11 anexos en Aguascalientes están certificados: Alonso

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Es mínima la cifra de centros de atención contra adicciones conocidos como anexos que están debidamente certificados, indicó Manuel Alonso García, secretario estatal de Seguridad Pública,

“Solamente tenemos once anexos certificados, que son los que cuando viene el programa de Reintegra, focalizado en problemas de adicción y que parte de recursos federales y estatales. Estos anexos son los que prestan el servicio para estas personas, principalmente jóvenes”, mencionó el funcionario.

Alonso García precisó que uno de los proyectos de la actual administración estatal se encuentra enfocado para la apertura del Instituto Estatal de Prevención de Adicciones y con lo cual se busca que las personas no deben internar a sus pacientes en los anexos.

“Buscamos intensificar con este instituto para ir supliendo estos anexos. Con éste modelo tenga sus propios esquemas de prevención para que estas personas en proceso de rehabilitación y no regresen al mismo círculo vicioso, para que no estemos supeditados a los anexos y a las familias no les cueste”, insistió el titular de Seguridad.

En días pasados, Héctor Grijalva Tamayo, director de Salud Mental y Adicciones del Instituto de Salud, calculó alrededor de cien anexos que operarían en todo el estado