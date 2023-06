Solo 1 de cada 10 árboles plantados en reforestaciones y reubicaciones sobrevive

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Uno de cada diez árboles que son reubicados o que son sembrados en programas de reforestación logran sobrevivir.

Los gobiernos deben priorizar el cuidado de los árboles sobre el número de los que se plantan, pidió la ambientalista Guadalupe Castorena.

En entrevista colectiva señaló que es innegable que las altas temperaturas que se han registrado en las últimas semanas y la sequía que se vive en la región tiene que ver mucho con la densidad de áreas verdes que existen en la región.

La integrante de la asociación civil Conciencia Ambiental, lamentó la disminución de árboles dentro de la mancha urbana e incluso puso en tela de juicio los programas que están enfocados en la reforestación o en el traslado de árboles pues estas medidas quizá no son tan efectivas como se esperaba.

“Por ejemplo, tú me dices ‘sí puedes quitar un árbol, pero me plantas 10’. En ese caso, ¿cuál la tasa de supervivencia? Todos los servicios ecosistémicos de amortiguación de temperatura lo va a tener ese árbol que tienen 100 años, que son antiguos, que están adaptados a las condiciones del lugar; pero los están extrayendo para poner fraccionamientos o centros comerciales, es muy complicado este tema, todos los padecemos, pero no estamos haciendo algo” comentó la activista ambiental.

A su vez externó que, según varios expertos en biología, se recomienda que pongamos menos árboles, pero cuidemos más para que así se logre tener una mayor supervivencia de los árboles, en ese sentido, señaló que solo uno de cada diez árbol plantados o reubicados llega a sobrevivir.

“En algunos puntos específicos vemos que la tasa de supervivencia puede ser del 0 al 10%, aún no todas las reforestaciones son iguales, esta observación lo hicimos en Cobos y en la reubicación de los árboles de segundo anillo”, ultimó.