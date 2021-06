Solo 1 caso confirmado de covid en docentes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hasta el momento se tiene únicamente un caso confirmado de Covid-19 en maestros que es el relacionado a la escuela técnica 5, indicó en titular del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Ulises Reyes Esparza.

El funcionario estatal subrayó que dicho caso no ocurrió al interior del plantel que activo los protocolos como se tiene marcado, por lo que se trató de una escuela que no alcanzó ni siquiera a abrir sus puertas.

Reyes Esparza insistió que es el único caso relacionado con covid, reconociendo que si bien han circulado algunos comunicados en redes, ningún otro caso ha sido confirmado.

Posteriormente reconoció que hay planteles que han decidido continuar con el esquema en línea ante la falta de alumnos y otros más que no reaperturaron al no tener las condiciones en su infraestructura, mismas que ni se les ha presionado, ni mucho menos condicionado al estar apegados a la voluntariedad.

Al concluir manifestó que en la parte oficial solo hay un caso, sin embargo apoyados con el Instituto de Salud se aplicarán las pruebas necesarias de existir sospechas y así activar los protocolos de ser necesario.